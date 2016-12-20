再送-〔情報ＢＯＸ〕トランプ米次期政権の閣僚候補と指名が決まったポスト（12月19日現在）

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［１９日 ロイター］ - トランプ次期米政権の主要閣僚ポストの候補者とすでに指名が決まったポストは以下の通り。
＜すでに指名が決まったポスト＞
●国土安全保障長官
＊ジョン・ケリー（海兵隊退役大将）
●環境保護局（ＥＰＡ）局長
＊スコット・プルイット（オクラホマ州の司法長官）
●労働長官
＊アンディー・パズダー（ファストフード大手ＣＫＥレストランツ・ホールディングスの最高経営責任者）
●住宅都市開発長官
＊ベン・カーソン（元神経外科医）
●大統領首席補佐官
＊ラインス・プリーバス（共和党全国委員長）
●首席戦略官兼上級顧問
＊スティーブン・バノン（保守系メディア「ブライトバート・ニュース」の元トップ）
●司法長官
＊ジェフ・セッションズ（アラバマ州選出共和党上院議員）
●中央情報局（ＣＩＡ）長官
＊マイク・ポンペオ（カンザス州選出共和党下院議員）
●国家安全保障担当の大統領補佐官
＊マイケル・フリン（退役陸軍中将、元国防情報局長）
●国連大使
＊ニッキー・ヘイリー（サウスカロライナ州知事）
●教育長官
＊ベッツィー・デボス（共和党の献金者。党の元ミシガン州委員長）
●厚生長官
＊トム・プライス（ジョージア州選出共和党下院議員）
●運輸長官
＊イレイン・チャオ（元労働長官。夫は共和党のマコネル上院院内総務）
●財務長官
＊スティーブン・ムニューチン（元ゴールドマン・サックス 幹部、選挙戦でのトランプ陣営の財務責任者）
●商務長官
＊ウィルバー・ロス（著名投資家、ファンド「ＷＬロス」会長）
●国防長官
＊ジェームズ・マティス（元中央軍司令官）
●エネルギー長官
＊リック・ペリー（前テキサス州知事）
●国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
＊ゲーリー・コーン（ゴールドマン・サックス社長兼最高執行責任者）
●国務長官
＊レックス・ティラーソン（エクソンモービル の会長兼最高経営責任者）
●中小企業庁長官
＊リンダ・マクマホン（プロレス団体の共同創業者で元最高経営責任者）
●内務長官
＊ライアン・ジンキ（モンタナ州選出共和党下院議員）
●陸軍長官
＊ビンセント・ビオラ（高頻度取引企業バーチュ・ファイナンシャル 創業者）
●行政管理予算局（ＯＭＢ）局長
＊ミック・マルバニー（共和党下院議員、サウスカロライナ州）
＜名前が挙がっている候補者＞
●米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表
＊ダン・ディミッコ（米鉄鋼大手ニューコア 元ＣＥＯ）
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