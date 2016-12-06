〔情報ＢＯＸ〕トランプ米次期政権の閣僚候補と指名が決まったポスト（12月5日現在）

［６日 ロイター］ - トランプ次期米政権の主要閣僚ポストの候補者とすでに指名が決まったポストは以下の通り。
＜すでに指名が決まったポスト＞
●住宅都市開発長官
＊ベン・カーソン（元神経外科医）
●大統領首席補佐官
＊ラインス・プリーバス（共和党全国委員長）
●首席戦略官兼上級顧問
＊スティーブ・バノン（保守系メディア「ブライトバート・ニュース」の元トップ）
●司法長官
＊ジェフ・セッションズ（アラバマ州選出共和党上院議員）
●中央情報局（ＣＩＡ）長官
＊マイク・ポンペオ（カンザス州選出共和党下院議員）
●国家安全保障担当の大統領補佐官
＊マイケル・フリン（退役陸軍中将、元国防情報局長）
●国連大使
＊ニッキー・ヘイリー（サウスカロライナ州知事）
●教育長官
＊ベッツィー・デボス（共和党の献金者。党の元ミシガン州委員長）
●保健福祉長官
＊トム・プライス（ジョージア州選出共和党下院議員）
●運輸長官
＊イレイン・チャオ（元労働長官。夫は共和党のマコネル上院院内総務）
●財務長官 ＊スティーブン・ムニューチン（元ゴールドマン・サックス 幹部、選挙戦でのトランプ陣営の財務責任者）
●商務長官 ＊ウィルバー・ロス（著名投資家、ファンド「ＷＬロス」会長）
●国防長官
＊ジェームズ・マティス（元中央軍司令官）
＜名前が挙がっている候補者＞
●国務長官
＊ミット・ロムニー（２０１２年大統領選の共和党候補）
＊ルディ・ジュリアーニ（元ニューヨーク市長）
＊デービッド・ペトレアス（元ＣＩＡ長官）
●環境保護局（ＥＰＡ）局長
＊ジェフ・ホルムステッド（エネルギー業界担当弁護士、ブッシュ政権下のＥＰＡ幹部）
＊ロバート・グレイディ（ベンチャーキャピタリスト）
●エネルギー長官
＊ケビン・クレーマー（ノースダコタ州選出共和党下院議員）
＊ジョー・マンチン（ウェストバージニア州選出民主党上院議員）
＊ゲーリー・コーン（ゴールドマン・サックス・グループ 社長兼最高執行責任者）
●内務長官
＊サラ・ペイリン（元アラスカ州知事、 ２００８年米大統領選の共和党副大統領候補）
＊メアリー・ファリン（オクラホマ州知事）
＊レイ・ウォッシュバーン（投資会社チャーター・ホールディングスのＣＥＯ）
●米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表
＊ダン・ディミッコ（米鉄鋼大手ニューコア 元ＣＥＯ）
＊候補者の写真付き説明はこちらをご覧ください
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