米主要銀、11月の延滞率は6行中3行で上昇

[15日 ロイター] - 米主要6銀行・金融会社の開示資料によ ると、11月のローン延滞率はJPモルガン・チェース 、バン ク・オブ・アメリカ(バンカメ) 、キャピタル・ワン・ファイ ナンシャル で上昇した。 純貸倒償却率 延滞率 Nov 2015 Oct 2015 Nov 2015 Oct 2015 JPMorgan Chase 2.28 2.22 1.23 1.21 American Express 1.4 1.30 1.0 1.0 Bank of America 2.42 2.57 1.72 1.68 Capital One 3.87 3.38 3.46 3.40 Discove r Financial 1.59 1.52 1.39 1.39 Citigroup 2.54 2.27 1.56 1.57