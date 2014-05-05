北米映画興行収入トップ10

［ロサンゼルス／ニューヨーク ４日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが４日にまとめた５月２日─４日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。**は先週はトップ１０圏外。
順位1 (*) The Amazing Spider-Man 2.................９２００万ドル 2 (1) The Other Woman..........................１４２０万ドル 3 (3) Heaven Is for Real.......................８７０万ドル 4 (2) Captain America..........................７８０万ドル 5 (4) Rio 2....................................７６０万ドル 6 (5) Brick Mansions...........................３５０万ドル 7 (9) Divergent................................２２０万ドル 8 (7) The Quiet Ones...........................２００万ドル 9 (**) God's Not Dead...........................１８０万ドル 10 (**) The Grand Budapest Hotel.................１７０万ドル
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