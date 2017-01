北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 4日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが4日にまとめた5月2日─4日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。**は先週はトップ10圏外。

順位1 (*) The Amazing Spider-Man 2.................9200万ドル 2 (1) The Other Woman..........................1420万ドル 3 (3) Heaven Is for Real.......................870万ドル 4 (2) Captain America..........................780万ドル 5 (4) Rio 2....................................760万ドル 6 (5) Brick Mansions...........................350万ドル 7 (9) Divergent................................220万ドル 8 (7) The Quiet Ones...........................200万ドル 9 (**) God's Not Dead...........................180万ドル 10 (**) The Grand Budapest Hotel.................170万ドル