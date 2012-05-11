4月の米卸売物価指数は‐0.2％、コア指数は＋0.2％＝労働省

［１１日 ロイター］ 米労働省が発表した卸売物価指数（ＰＰＩ）統計は以下のとお り。 （1982＝100、前月比は季節調整後、前年比は原数値％） 4月 3月 前年4月比 2月 完成品 -0.2 unch 1.9 0.4 食品・エネルギーを除くコア 0.2 0.3 2.7 0.2 消費者食品 0.2 0.2 2.5 -0.1 エネルギー全体 -1.4 -1.0 -0.6 1.3 完成品指数（Ｘ） 195.0 194.4 N/A 居住用天然ガス（Ｗ） -3.1 0.7 -13.6 -2.8 ガソリン -1.7 -2.0 1.9 4.3 ヒーティング・オイル -3.4 -1.2 1.3 5.3 たばこ製品（Ｘ） 0.1 unch 5.4 unch 乗用車 0.1 0.8 1.2 0.1 資本財 0.2 0.2 2.0 0.1 処方せん薬 0.4 -0.1 5.3 0.6 中間製品 -0.5 0.7 1.1 0.7 食品・エネルギーを除く 0.2 0.6 1.4 1.0 工業原材料 0.1 1.0 1.0 1.2 建設資材 0.3 0.2 2.9 0.9 エネルギー製品 -2.7 1.3 -0.1 0.3 原材料 -4.4 -2.5 -7.3 0.4 食品・エネルギーを除く（Ｙ）-1.8 1.1 -4.0 -0.3 食品・飼料 -3.5 2.8 -1.1 0.6 非食品材料 -4.9 -5.4 -10.9 0.3 エネルギー原材料（Ｚ） -6.8 -9.2 -15.7 0.3 石油（Ｘ） -7.9 -11.2 -4.6 5.4 Ｗ―１９９０年＝１００ Ｘ―季節調整前 Ｙ―原油含まず Ｚ―原油含む エコノミスト予想（ロイター調査） ＰＰＩ 変わらず コアＰＰＩ +0.2 pct