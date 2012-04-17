3月の米住宅着工件数は‐5.8％、許可件数は＋4.5％＝商務省

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［１７日 ロイター］ 米商務省が発表した住宅着工・許可統計は以下のとおり。 （季節調整後、年率、前月比、％） 3月 2月 1月 前年3月比 住宅着工 -5.8 -2.8 4.8 10.3 住宅着工許可 4.5 4.8 1.6 30.1 （単位：１０００戸） 3月 2月 1月 前年3月 住宅着工件数 654 694 714 593 住宅着工許可件数 747 715 682 574 着工 １戸建て住宅 462 463 509 418 集合住宅 192 231 205 175 許可 １戸建て住宅 462 479 450 392 集合住宅 285 236 232 182 エコノミスト予想（ロイター調査） 住宅着工 705,000 unit rate 住宅着工許可 710,000 unit rate
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