米新規失業保険申請件数は35.1万件、前週と変わらず＝労働省

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［２３日 ロイター］ 米労働省が発表した新規失業保険週間申請件数は以下の通り。 （失業保険・Rは修正値） 日付までの週 申請件数 ４週間移動平均 受給総数 受給者比率（％） 02/18/12 351,000 359,000 N/A N/A 02/11/12 351,000-R 366,000-R 3,392,000 2.7 02/04/12 361,000 367,000 3,444,000-R 2.7 01/28/12 373,000 377,250 3,526,000 2.8 01/21/12 379,000 377,750 3,451,000 2.7 01/14/12 355,000 379,750 3,567,000 2.8 01/07/12 402,000 382,500 3,459,000 2.7 12/31/11 375,000 374,000 3,647,000 2.9 エコノミスト予想 申請件数: 354,000 受給総数: 3.460 mln
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