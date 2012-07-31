6月の米個人所得は前月比＋0.5％、消費支出は変わらず＝商務省

［３１日 ロイター］ 米商務省が発表した個人所得・支出統計は以下の通り。 （前月比％、ドル＝現在価値） 6月 5月 4月 個人所得 0.5 0.3 0.2 賃金・給与 0.5 0.1 unch 可処分所得 0.4 0.3 0.1 個人消費支出 unch -0.1 0.2 耐久財 -0.1 -0.4 -0.4 非耐久財 -0.6 -0.9 -0.2 サービス 0.2 0.2 0.5 個人貯蓄率（％） 4.4 4.0 3.6 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） 個人消費 -0.1 0.1 0.2 耐久財 unch -0.4 -0.3 非耐久財 -0.4 0.2 0.2 サービス unch 0.1 0.3 可処分所得 0.3 0.5 0.1 （前月比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース、ＰＣＥ＝個人消費支出） ＰＣＥ価格指数 0.1 -0.2 unch コアＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.1 市場ベースＰＣＥ価格指数 0.1 -0.2 unch 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 0.2 0.1 0.1 （前年比％、ドル＝２００５年、連鎖ベース） ＰＣＥ価格指数 1.5 1.5 1.9 コアＰＣＥ価格指数 1.8 1.8 1.9 市場ベースＰＣＥ価格指数 1.5 1.6 2.0 市場ベースコアＰＣＥ価格指数 1.8 1.9 1.9 エコノミスト予想（ロイター調査、前月比） 個人所得 +0.4 PCT 個人消費支出 +0.1 PCT コアＰＣＥ +0.2 PCT