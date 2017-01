米金融・債券市場＝続落、米消費者信頼感指数改善で逃避買い後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2145GMT) 103*11.50(‐0*16.50) =2.9552% 前営業日終盤 103*28.00(‐0*05.00) =2.9298% 10年債US10YT=RR (2145GMT) 100*03.50(‐0*05.00) =1.9878% 前営業日終盤 100*08.50(‐0*01.50) =1.9705% 2年債US2YT=RR (2145GMT) 99*31.50( 0*00.00) =0.2578% 前営業日終盤 99*31.50(+0*01.25) =0.2578% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場では、米長期国債が 続落。この日発表された米消費者信頼感指数で消費動向の改善が示唆されたことを受けて、 株式への買いが進んだ。ただ、欧州債務危機への懸念が続いていることから、投資家は依 然として慎重姿勢を維持している。 11月の消費者信頼感指数は前月から大きく上昇し、7月以来の水準となった。市場予 想を上回り、これから本格化する年末商戦への明るい兆候となった。同指数の発表を受け て、債券の逃避買いが後退した。 国債相場は、フィッチ・レーティングスの英国に関する見解を受けて一時上昇した。フ ィッチは、追加財政赤字削減措置が実施されない限り、英国には「AAA」格付けを維持 しながら新たな経済上の衝撃を吸収する能力はほぼ残されていないと指摘した。 指標10年債US10YT=RRは09/32安。利回りが2.0%。前営業日は1.98% だった。 30年債US30YT=RRは19/32安。利回りが2.96%。前営業日終盤時点の 2.94%から上昇した。 Tボンド先物12月限3USZ1は23/32安の143―09/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は08/32安の130─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 51.25 (-3.25) U.S. 3-year dollar swap spread 48.75 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread 41.25 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (-1.25)