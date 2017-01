UPDATE1: 米金融・債券市場＝続落、米消費者信頼感指数改善で逃避買い後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 103*11.00(‐0*17.00) =2.9560% 前営業日終盤 103*28.00(‐0*05.00) =2.9298% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*03.50(‐0*05.00) =1.9878% 前営業日終盤 100*08.50(‐0*01.50) =1.9705% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.50( 0*00.00) =0.2578% 前営業日終盤 99*31.50(+0*01.25) =0.2578% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場では、長期国債が続 落。この日発表された米消費者信頼感指数で消費動向の改善が示されたことを受け、株式 が買われた。ただ、欧州債務危機への懸念が続いていることから、投資家は依然として慎 重姿勢を維持している。 11月の消費者信頼感指数は前月から大きく上昇し、7月以来の水準となった。市場予 想を上回り、これから本格化する年末商戦に向け明るい兆候となった。同指数の発表を受 け、債券への逃避買いが後退した。 国債相場は、フィッチ・レーティングスの英国に関する見解を受けて一時上昇した。フ ィッチは、追加の財政赤字削減措置が実施されない限り、英国には「AAA」格付けを維 持しながら新たな経済上の衝撃を吸収する能力はほとんど残されていないと指摘した。 指標10年債US10YT=RRは09/32安。利回りが2.0%。前営業日は1.98% だった。 30年債US30YT=RRは19/32安。利回りが2.96%。前営業日終盤時点の 2.94%から上昇した。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券セールス・トレーディング部門責任者、デ ービッド・コアード氏は「先週末の米小売売上高をめぐり、ある程度楽観的な見方が出て いる」と指摘した上で、欧州から安心感の持てる話が聞こえてこないために、下げは限定 的になっているとの見方を示した。 この日イタリアが実施した3年債を含む国債入札は、あらためて欧州財政問題の深刻さ を浮き彫りにした。この日の入札では、全体の調達額が目標レンジの上限付近となる一方、 3年債の利回りが8%近くまで上昇し、ユーロ導入以来の最高水準となった。 投資家が欧州債務危機の行方を注視するなか、10年債利回りは月初から2%を挟んで 上下15ベーシスポイント(bp)のレンジで推移している。 欧州当局者は、今週のユーロ圏財務相会合および来週の首脳会議で、欧州金融安定ファ シリティー(EFSF)の規模拡大に関して詳細な条件で合意することを目指している。 グラスキン・シェフの首席エコノミスト、デービッド・ローゼンバーグ氏は「感謝祭明 けの小売売上高が予想以上に好調だったことや、欧州財務相会合の成果への期待から、リ スクオン・トレードが続いている」と話した。 スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が発表したS&P/ケース・シラー住宅価 格指数は、9月の主要20都市圏の住宅価格動向を示す指数(季節調整済)が前月比 0.6%低下した。ロイターが集計したエコノミスト予想中央値は変わらずだった。同指 数は、米住宅市場が引き続き低迷していることを示している。 Tボンド先物12月限3USZ1は23/32安の143―09/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は08/32安の130─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 51.25 (-3.25) U.S. 3-year dollar swap spread 48.75 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread 41.25 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.25 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (-1.25)