米金融・債券市場＝続落、主要中銀の協調対応や予想上回る米経済指標で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2140GMT) 101*10.50(‐2*00.50) =3.0569% 前営業日終盤 103*11.00(‐0*17.00) =2.9560% 10年債US10YT=RR (2140GMT) 99*11.00(‐0*24.50) =2.0732% 前営業日終盤 100*03.50(‐0*05.00) =1.9878% 2年債US2YT=RR (2140GMT) 99*31.50( 0*00.00) =0.2578% 前営業日終盤 99*31.50( 0*00.00) =0.2578% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場では、国債価格が続 落。欧州債務危機による世界的な信用ひっ迫を回避するため、世界の主要中銀が協調して 流動性強化措置を実施する方針を示したほか、米経済指標が強い内容となり株価が急伸し た。 日米欧の中銀はこの日、ドル供給金利の引き下げを含む一連の流動性強化措置を決定。 米連邦準備理事会(FRB)、欧州中央銀行(ECB)、カナダ中銀、イングランド銀行 (英中銀)、日銀、スイス中銀は共同声明を発表し、固定金利方式のドル資金供給オペの 貸付金利を12月5日から0.5%ポイント引き下げるなど、一連の追加措置で合意したこ とを明らかにした。 11月のADP全米雇用報告は、民間部門雇用者数が20万6000人増と、ロイター がまとめた市場予想の13万人増を大きく上回った。 特に長期債の下げがきつく、30年債US30YT=RRは2―03/32安、利回りが 3.07%となった。前日終盤は2.97%だった。 指標10年債US10YT=RRは25/32安、利回りは2.07%。前日終盤時点では 1.99%だった。 Tボンド先物12月限3USZ1は1―21/32安の141―20/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は10/32安の130─05/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 40.25 (-11.75) U.S. 3-year dollar swap spread 40.50 (-9.50) U.S. 5-year dollar swap spread 36.00 (-5.50)