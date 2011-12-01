10月の米建設支出、前月比＋0.8％＝商務省

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［１日 ロイター］ 米商務省が発表した建設支出は以下のとおり。 （季節調整後、年率、％） 10月 9月 前年10月比 総建設支出 0.8 0.2 -0.4 民間部門 2.3 0.2 5.2 居住 3.4 0.6 1.7 宿泊施設 -2.8 1.2 -18.1 オフィス 3.0 1.3 0.7 商業 0.4 -4.4 11.9 輸送 2.6 3.0 10.8 製造 -0.4 -3.9 13.9 公共部門 -1.8 0.3 -9.4 教育 -1.8 2.1 0.6 高速道・道路 -0.4 2.4 -8.3 前回発表 9月 8月 総建設支出 0.2 1.6 民間部門 0.6 0.6 公共部門 -0.6 3.5 エコノミスト予想（ロイター調査） +0.3 ％
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