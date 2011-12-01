米国株式市場＝弱含み、米雇用統計控え警戒感

Markets |
（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12020.03（‐ 25.65） 前営業日終値 12045.68（＋490.05） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2626.20（＋ 5.86） 前営業日終値 2620.34（＋104.83） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1244.58（‐2.38） 前営業日終値 1246.96（＋51.77） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １日 ロイター］ １日の米国株式市場は、弱含んで取引を終えた。 市場では、翌日発表の１１月の米雇用統計が予想を下回った場合、株価は大きく下落する との警戒感が出ている。 ダウ工業株３０種.DJIは２５．６５ドル（０．２１％）安の１万２０２０．０３ドル。 ナスダック総合指数.IXICは５．８６ポイント（０．２２％）高の２６２６．２０。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは２．３８ポイント（０．１９％）安の１２４４．５８。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文