UPDATE1: 米金融・債券市場＝5日続落、米経済や欧州債務危機めぐる懸念が後退

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*24.00(‐0*20.00) =3.0864% 前営業日終盤 101*12.00(‐1*31.00) =3.0546% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*07.50(‐0*04.00) =2.0855% 前営業日終盤 99*11.50(‐0*24.00) =2.0715% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.50( 0*00.00) =0.2579% 前営業日終盤 99*31.50( 0*00.00) =0.2578% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 1日 ロイター] 1日の米金融・債券市場では国債価格が5日続落。 米経済や欧州債務危機をめぐる懸念が後退していることが背景。ただ、欧州財政問題に対 する抜本的な解決手段が見出せていないことから、下落は限定的となった。 指標10年債利回りは序盤に一時、ほぼ1カ月ぶり水準に上昇した。ただ、安値拾いの 買いが入ったほか、2日の米雇用統計の発表を前に持ち高を調整する動きが見られ、利回 りは徐々に低下した。 指標10年債US10YT=RRは09/32安、利回りは2.11%。前日は2.08%だ った。一時2.14%をやや上回り、1カ月ぶりの高水準をつけた。 30年債US30YT=RRは1―01/32安。利回りは3.12%。前日終盤は3.06 %だった。 デカーリー・トレーディングのシニアアナリスト、カーリー、ガーナー氏は「他の債券 が横ばいとなったのに対し、TボンドとTノートはきょうも売り圧力にさらされた。ただ、 売りは長期債に集中しているようだ。短・中期債は小幅な下落にとどまっている」と指摘。 2日は雇用統計が全てだとし、週末を前にポジション調整も見られるだろうとの見方を示 した。 日米欧の主要中央銀行が前日、協調して追加のドル資金供給策を打ち出し、世界の短期 金融市場で緊張が和らぐなか、投資家は安全資産とされる米国債の持ち高を縮小した。 1日は、ドルLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の3カ月物が約4カ月ぶりに低下 した。 また、この日スペインとフランス政府が実施した国債の入札では堅調な需要が見られ、 落札利回りが予想を下回り、ユーロ圏債務危機で波乱が続いていた欧州国債市場は一息つ く格好となった。 11月の米国債のトータルリターンは逃避買いに押し上げられた。バークレイズ・キャ ピタルの米国債のリターンを示す指数は0.75%上昇した。年初からの上昇率は 8.76%となっている。 この日発表された米経済指標はまちまちの内容だった。11月26日終了週の新規失業 保険週間申請件数が市場の予想に反して増加し、節目となる40万件を約1カ月ぶりに上 回る一方、11月の米ISM製造業景気指数は予想以上に上昇し、6月以来の高水準とな った。 長期債の利回りが大幅に上昇し、イールドカーブがスティープ化。2・10年債の利回 り格差は過去2日間で11ベーシスポイント(bp)拡大し、1.84%ポイントとなっ た。 Tボンド先物12月限3USZ1は31/32安の140―21/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は5.50/32安の129─31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 42.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 43.25 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 39.00 (+2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 16.00 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -32.25 (-0.25)