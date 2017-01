米金融・債券市場＝反発、欧州債務危機めぐる懸念が米雇用統計の影響打ち消す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 101*31.00(+1*07.00) =3.0245% 前営業日終盤 100*24.00(‐0*20.00) =3.0864% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*22.50(+0*15.00) =2.0331% 前営業日終盤 99*07.50(‐0*04.00) =2.0855% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.75(+0*00.25) =0.2539% 前営業日終盤 99*31.50( 0*00.00) =0.2579% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 2日 ロイター] 2日の米金融・債券市場では国債価格が反発。こ の日発表された米雇用統計が心強い内容となったものの、ユーロ圏債務危機をめぐる懸念 が強く米国債に買いが入った。 11月の米雇用統計は、失業率が8.6%と、約2年半ぶり低水準となった。非農業部 門雇用者数部門数は12万人増加し、エコノミスト予想の12万2000人増とほぼ一致 した。 雇用統計から労働市場の改善が示されたものの、スペインが格下げされるとの憶測が広 がり、米景気への期待感による影響を打ち消す格好となった。 コモンファンドの首席投資ストラテジスト、マイケル・ストラウス氏は「(相場を支援 したのは)欧州をめぐる懸念やスペイン格下げのうわさだ。スペイン格下げは実施されな かった」と話した。 米雇用統計を受けて米国債は一時的に売られたが、欧州債務危機への懸念から、米国債 には徐々に買いが戻った。 雇用統計の失業率低下について、一部エコノミストは、労働人口の減少によるものとし、 それほど重要視すべきではないとの見方を示した。 指標10年債US10YT=RRは12/32高。利回りは前日比4ベーシスポイント(bp) 低下し2.04%。一時2.17%に上昇し1カ月ぶり水準となった。週間ベースでは、 ほぼ8bp上昇した。 30年債US30YT=RRは1―02/32高。利回りは5bp低下し3.03%。週間ベ ースではほぼ11bp上昇した。 市場関係者は7日のECBの3カ月物ドル資金供給オペ、8日の欧州中央銀行(ECB) 理事会、9日の欧州連合(EU)首脳会議に注目している。 トレーダーの間では、ECBは政策金利を25bp引き下げ1%にするとみられている。 Tボンド先物12月限3USZ1は1―13/32高の142―02/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は16.50/32高の130─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 44.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 46.25 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 41.50 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.50 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (+3.75)