〔ロイター調査〕米プライマリーディーラー、ＦＲＢのＭＢＳ買い入れを予想

[ニューヨーク 2日 ロイター] ロイターが2日、11月の米雇用統計発表後に米 プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)を対象に実施した調査によると、連 邦準備理事会(FRB)は追加景気刺激策を打ち出すとみられ、時期は来年初めごろとの 見方が有力となっている。 プライマリーディーラー20社のうち、FRBがモーゲージ担保証券(MBS)を新た に買い入れると予想したのは13社で、さらに2社が買い入れの可能性があるとの見方を 示した。 またMBSの買い入れを予想した13社のうち6社はFRBが景気を支援するために国 債の買い入れも行うとみている。 追加の資産買い入れ規模については、プライマリーディーラー11社による予想の中間 値は5500億ドルとなっている。FRBは量的緩和第2弾(QE2)で6000億ドル の国債を買い入れた。 20社のうち17社がFRBが市場とのコミュニケーションを変更することにより金融 緩和を実施すると予想した。 10社が2012年第1・四半期に国債かMBSの買い入れもしくは市場とのコミュニ ケーション変更による金融緩和が実施されるとの見通しを示した。 11月の雇用統計は失業率が2年半ぶりの低水準となり、労働市場が少なくとも緩やか なペースで改善しているとの見方が強まった。しかし大半のプライマリーディーラーは、 追加緩和が実施されるかどうかや、米経済が二番底に陥るリスクは、ユーロ圏の債務危機 の行方次第とみている。 RBCキャピタル・マーケッツの米国担当シニアエコノミスト、ジャコブ・ウビナ氏は 、米経済について「(ユーロ圏の)危機が加速していくか終息に向うかに大きく左右され る」と述べた。 ただ米国が二番底に陥るとの見方は少なく、2012年にリセッション(景気後退)入 りする確率はプライマリーディーラー19社の予想中間値で25%と、前回調査した11 月4日時点の予想と変わっていない。 調査の詳細は以下の通り。カッコ内は前回調査結果。 追加緩和 国債買い入れ MBS買い入れ コミュニケーション の可能性 の可能性 の可能性 変更の可能性 ----------------------------------------------------------------------------- BAML Yes (Yes) Yes (Yes) Yes (Yes) Yes (Yes) BMO Capital Yes (Yes) No Yes (Yes) Yes (-) Bank of NS Yes (Yes) Yes (Yes) Yes (Yes) Yes (-) Barclays No (No) No No No BNP Yes (Yes) Yes (Yes) Yes (Yes) Yes (Yes) Cantor Yes (Yes) Possible(Yes) Yes Yes (Possible) Citigroup Yes (Yes) No (No) No (No) Yes (Yes) CSuisse Yes (Yes) No (Yes) Yes (Yes) Yes (Yes) Daiwa Yes (Yes) Possible (-) No (-) Yes (Yes) Deutsche Yes (No) No (-) Possible (-) Yes (-) Goldman Yes (-) Yes (-) Yes (-) HSBC Yes (Maybe) Possible (-) Possible (Possible) Yes (Possible) Jefferies Yes (Yes) No Yes (Yes) Yes (Yes) JP Morgan Yes (Yes) No (-) No (-) Yes (Yes) Mizuho Yes (Yes) Yes (-) Yes (Yes) Yes (-) M Stanley Nomura Yes (Yes) Yes (Yes) Yes (Yes) Yes (Yes) RBC Yes (Yes) No Yes (Yes) Yes (Yes) RBS Yes (Yes) No Yes (Maybe) Yes (Yes) Soc Gen Yes (Yes) No Yes (Yes) Yes (Yes) UBS No (Yes) No No No FFレート 追加資産購入 予想明示する 二番底入り 緩和の時期 の規模($bln) 可能性 の可能性 ---------------------------------------------------------------------------- BAML - 800 No 40 (35) BMO Capital January 500 No 20 (30) Bank of NS Q1 2012 400-500 No 30 (35) Barclays - - Yes 25 (30) BNP Jan/April 500-600 Possible 25 (25) Cantor Q2 2012 750 Yes 20 (20) Citigroup Q1 2012 - Yes 20 (25) CSuisse Q1 2012 - - 13 (25) Daiwa Q1 2012 - No 25 (20) Deutsche Q1 2012 - Yes 10 (30) Goldman H1 2012 - Yes 35 (-) HSBC 2012 - Possible 35 (40) Jefferies Q1 2012 500 No 40 (25) JP Morgan Q1 2012 - Yes 25 (30) Mizuho Q1 2012 800 No 20 (25) M Stanley N/A Nomura Before Mid-2012 300-500 No 30 (30) RBC H1 2012 >500 No - (50) RBS Jan/Mid-2012 550 Yes 15 (20) Soc Gen March 600 Possible 30 (40) UBS - - Yes 20 (19)