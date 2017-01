UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、堅調な10年債入札・ＦＯＭＣ声明で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 102*11.00(+1*00.50) =3.0056% 前営業日終盤 101*10.50(+1*00.50) =3.0569% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*10.50(+0*15.50) =1.9634% 前営業日終盤 99*27.00(+0*13.00) =2.0174% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*01.00(‐0*00.50) =0.2340% 前営業日終盤 100*01.50( 0*00.00) =0.2261% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では、10年債入札 (リオープン)が堅調な需要を集めたことで、国債価格が急上昇した。 また米連邦準備理事会(FRB)が政策を据え置くと発表したことで、米株価が下落し、 ユーロが対ドルで下落。こうした動きも米国債が急上昇する要因となった。 UBS証券の金利ストラテジスト、クリス・アーレンス氏は「連邦公開市場委員会(F OMC)声明には売りを示唆するものはなかったものの、状況が明らかになるまで売りが 手控えられていた可能性がある」と述べた。 同氏は「FRBはコミュニケーション手段の変更も行わず、追加緩和の発表もしなかっ た」と指摘。これにより、市場参加者は株やユーロなどの水準を試しに行っても問題はな いと判断したものとみられると述べた。 米財務省がこの日に実施した210億ドルの10年債入札では、主に外国中銀からなる 間接入札者からの応札が予想以上に堅調だった。これを受け、流通市場でディーラーによ る買いが膨らんだ。 RBCキャピタルマーケッツのトレーダー、ダン・ムルホーランド氏は「今回の10年 債入札には並外れた需要がみられた」と指摘。「間接入札が通常より大幅に多かったこと でディーラーの取り分が少なくなり、かなりの規模のショートカバーが入った」と述べた。 この日の入札は今週から来週初めの8営業日にかけて財務省が実施する総額1770億 ドルの7回にわたる国債入札の第2弾。14日には130億ドルの30年債入札が行われ る。 米国債に安全買いが入ったことについて、メルケル独首相が欧州の常設の金融安全網と なる「欧州安定メカニズム(ESM)」の融資能力上限の引き上げに反対姿勢を示したと 伝わったことで、欧州国債市場の安定性に対する懸念が増大したことも背景にあったとの 指摘が出ている。 また、格付け会社のスタンダード&プアーズ(S&P)が前週、独仏を含むユーロ圏の 15カ国の格付けを引き下げ方向で見直すとしたことも懸念材料となっている。モルガン ・スタンレー・スミス・バーニーの首席債券ストラテジスト、ケビン・フラナガン氏は「 S&Pによる(欧州)ソブリンに関する何らかの発表について、市場は神経を尖らせてい る」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは17/32高で推移。利回りは1.95% と、前日の2.02%から低下した。 30年債US30YT=RRは1―10/32高で推移。利回りは2.99%と、3.06% から低下した。 Tボンド先物12月限3USZ1は31/32高の143―13/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は9/32高の131─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 45.50 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 43.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 40.00 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (unch)