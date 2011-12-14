11月の米輸入物価は＋0.7％、輸出物価は＋0.1％＝労働省

［１４日 ロイター］ 米労働省が発表した輸出・輸入物価統計は以下のとおり。 （2000＝100、前月比％、季節調整前） 11月 10月 前回 前年比 全輸入 0.7 -0.5 -0.6 9.9 石油 3.6 -1.1 -1.0 33.4 非石油 -0.2 -0.3 -0.4 3.7 食品・飼料・飲料 -0.1 -0.7 -1.0 8.0 工業供給品 1.8 -1.4 -1.4 22.8 資本財 0.1 -0.3 -0.3 0.9 自動車・同部品 0.2 unch 0.1 3.5 消費財（自動車除く） 0.1 0.7 0.7 3.3 11月 10月 前回 前年比 全輸出 0.1 -2.1 -2.1 4.7 農業 1.5 -6.5 -6.5 5.3 非農業 -0.1 -1.5 -1.5 4.8 食品・飼料・飲料 1.9 -7.0 -6.9 7.1 工業供給品 -0.2 -3.4 -3.6 9.6 資本財 unch unch unch 0.9 自動車・同部品 unch 0.2 0.1 2.3 消費財（自動車除く） -0.2 -0.5 -0.3 3.3 エコノミスト予想（ロイター調査） 輸入物価 + 0.9 pct 輸出物価 + 0.3 pct