米金融・債券市場＝上昇、欧州債務危機への懸念で安全買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2120GMT) 104*14.00(+2*03.00) =2.9020% 前営業日終盤 102*11.00(+1*00.50) =3.0056% 10年債US10YT=RR (2120GMT) 100*28.50(+0*18.00) =1.9010% 前営業日終盤 100*10.50(+0*15.50) =1.9634% 2年債US2YT=RR (2120GMT) 100*00.50(‐0*00.50) =0.2420% 前営業日終盤 100*01.00(‐0*00.50) =0.2340% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 14日 ロイター] 14日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇した。欧州債務危機の今後の展開に対する懸念から安全資産としての米国債に買いが入 り、特に長期債利回りは3週間ぶりの水準に低下した。 また、市場関係者の間では、前日の連邦準備理事会(FRB)の政策据え置き決定を受 けた巻き戻しが出たとの見方も出ている。 大和証券(ニューヨーク)のトレーダー、レイモンド・レミー氏は、一部債券トレーダ ーの間では、FRBが前日の連邦公開市場委員会(FOMC)で公定歩合を引き下げると の観測が出ていたと指摘。こうしたトレーダーは10年債と30年債の価格が低下すると 予想していたため、FRBの政策据え置き決定を受け、こうした予想を解消する動きが出 たと述べた。 同氏は「昨日の動きに対する反応として、この日の取引では巻き戻しの動きが続いた」 と述べた。 この日は財務省が130億ドルの30年債(リオープン=銘柄統合)入札を実施。強い 需要を集め、最高落札利回りは2.925%と過去最低を記録。入札時点の市場での30 年債利回りを下回った。 これについて前出のレミー氏は「前日の10年債入札に続き、この日の入札も非常に堅 調だった。これは、30年債に対する実需があったことを示している」と述べた。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは18/32高で推移。利回りは1.90% と、前日の1.98%から低下した。 30年債US30YT=RRは2―6/32高で推移。利回りは2.90%と、3.00%か ら低下した。 Tボンド先物12月限3USZ1は1─11/32高の144―24/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は9.5/32高の131─19.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 48.00 (+2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 45.00 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 40.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.75)