Markets |
米国株式市場＝反発、好調な経済指標やフェデックス
（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 11868.81（＋ 45.33） 前営業日終値 11823.48（‐131.46） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2541.01（＋ 1.70） 前営業日終値 2539.31（‐39.96） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1215.75（＋ 3.93） 前営業日終値 1211.82（‐13.91） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １５日 ロイター］ １５日の米国株式市場は反発。米経済の強さを 示す指標や、予想を上回る米貨物大手フェデックス(FDX.N)の決算が好感された。 ダウ工業株３０種.DJIは４５．３３ドル（０．３８％）高の１万１８６８．８１ドル。 ナスダック総合指数.IXICは１．７０ポイント（０．０７％）高の２５４１．０１。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは３．９３ポイント（０．３２％）高の１２１５．７５。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文