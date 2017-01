UPDATE1: 米金融・債券市場＝小幅安、経済指標の改善で上値重い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 104*03.00(‐0*07.50) =2.9188% 前営業日終盤 104*10.50(+1*31.50) =2.9073% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*25.50(‐0*02.00) =1.9113% 前営業日終盤 100*27.50(+0*17.00) =1.9044% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*00.50( 0*00.00) =0.2420% 前営業日終盤 100*00.50(‐0*00.50) =0.2420% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 15日 ロイター] 15日の米金融・債券市場では、国債価格が小 幅安となった。この日発表された一連の経済指標で、雇用や製造業分野に持ち直しの動き が見られたことなどが相場の上値を抑えた。 米経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が3年半ぶりの水準に改善したほか、 12月ニューヨーク州製造業業況指数は5月以来の水準に上昇、12月フィラデルフィア 連銀業況指数も4月以来の高水準となった。 FTNフィナンシャル(ニューヨーク)の経済アナリスト、アレックス・ホーダー氏は 「米経済は引き続き改善しているもようで、かなり底堅い基調で一年を終えようとしてい る」と述べた。 こうしたなか欧州では、スペインの中・長期国債入札で堅調な需要が見られ、中期債利 回りはイタリアが前日実施した5年債入札の水準を2%ポイント超下回る結果となった。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは2/32安。利回りは1.92%と、前日 の1.90%から上昇した。指標発表前は一時1.86%と約2カ月ぶりの水準に低下す る場面もあった。 30年債US30YT=RRは11/32安。利回りは2.93%と、前日の2.91%から 上昇した。 CRTキャピタルグループ(コネティカット州)によると、取引高は週内で最も高水準 となった。現物取引高は10日移動平均の121%に達し、10年債の取引が最も活発だ ったという。 安全資産を買い求める動きを背景に、今週の国債入札は底堅い内容が続いており、この 日行われた120億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)リオープン(銘柄統合) 入札では、最高落札利回りがマイナスとなった。 米財務省は19─21日、総額990億ドルの2年・5年・7年債の入札を実施する。 Tボンド先物12月限3USZ1は9/32安の144―15/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は4/32安の131─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 47.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 44.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 40.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 16.00 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+1.25)