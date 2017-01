米金融・債券市場＝上昇、欧州債務懸念再燃で安全買い　10年債利回り約2カ月ぶり低水準

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 105*17.00(+1*14.00) =2.8489% 前営業日終盤 104*03.00(‐0*07.50) =2.9188% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*11.00(+0*17.50) =1.8508% 前営業日終盤 100*25.50(‐0*02.00) =1.9113% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*01.50(+0*01.00) =0.2259% 前営業日終盤 100*00.50( 0*00.00) =0.2420% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 16日 ロイター] 16日の米金融・債券市場では、欧州債務危機 に対する懸念が再燃するなか安全資産としての米国債に買いが入った。 また、米連邦準備理事会(FRB)がこの日に実施した2回の国債買い切りオペのうち、 30年債を対象としたオペでFRBの買い入れコストが上昇。これを受けショートカバー が入ったことも国債価格上昇の要因となった。 同オペでは買い入れ額25億1200万ドルに対し、応札額が45億5900万ドルと なった。BNPパリバの国債トレーダー、リック・クリングマン氏は「FRBが支払った コストは、これまでに見たなかで最も高かった」としている。 労働省が朝方発表した11月の米消費者物価指数(CPI)は、総合指数が前月比横ば いとなったことも、国債の支援要因となった。 終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは16/32高で推移。利回りは1.85% と、10月5日以来の低水準となった。前日終盤は1.91%で推移していた。 30年債US30YT=RRは1─8/32高で推移。利回りは2.86%と、2.91%か ら低下した。 今週は総額780億ドルの国債入札が行われたが、安全資産に資金が向かうなか、いず れの入札も堅調な需要を集めた。来週は総額990億ドルの2年債、5年債、7年債入札 が予定されている。 Tボンド先物12月限3USZ1は1─3/32高の145―18/32。 Tノート先物12月限3TYZ1は15/32高の131─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 48.75 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 46.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 41.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -27.25 (+1.00)