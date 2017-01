米金融・債券市場＝小幅高、10年債利回りは年間で2008年以来の大幅低下の見通し

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2124GMT) 101*28.00(+0*14.50) =3.0291% 前営業日終盤 101*13.50(‐1*11.00) =3.0520% 10年債US10YT=RR (2124GMT) 99*31.50(+0*05.50) =2.0017% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*19.50) =2.0209% 2年債US2YT=RR (2124GMT) 99*21.25(‐0*00.25) =0.2943% 前営業日終盤 99*21.50(‐0*00.75) =0.2903% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 27日 ロイター] クリスマス休暇明け27日の米金融・債券市場 では、国債価格が小幅上昇した。ただ年末を控え薄商いとなっており、市場参加者の少な さが相場の動きを増幅しているという。 同日発表された12月のコンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数は、予想を 上回る8カ月ぶり高水準に改善したが、市場への反応は限定的だった。 また欧州情勢をめぐっては、新たな材料に欠けることから、債務危機懸念がひとまず後 退しているもよう。 午後終盤の取引で、指標10年債US10YT=RRは4/32高。利回りは2.02%と、 終始前営業日の水準近辺で推移した。 10年債利回りは2011年の取引を3.31%で開始しており、年間では2008年 以来の大幅低下となる見通し。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 49.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 46.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 38.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (-0.25)