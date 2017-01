米金融・債券市場＝上昇、薄商いのなか欧州懸念で安全資産買い

*終値が出ていないため、表を含めた記事はこの後に送信します。新しい記事は見出し に「UPDATE」と表示します。 [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場で国債価格が上昇。 欧州債務危機に対する不安が根強いなか、株式やユーロが売られ、安全とみられる米国債 に買いが入った。 薄商いだったこともあり、全般的に値が振れたという。米連邦準備理事会(FRB)傘 下のニューヨーク連銀はこの日、米国債のポートフォリオの短期債を減らして長期債を増 やすツイストオペの一環として短期国債86億3000万ドルを売却したが、売却開始に 合わせて国債相場は上値を伸ばす展開となった。 Tボンド先物3月限3USH2は2─03/32高の144―17/32。 Tノート先物3月限3TYH2は24/32高の130─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 50.75 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 48.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 39.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (+0.50)