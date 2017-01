UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、薄商いのなか欧州懸念で安全資産買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 104*02.50(+2*06.50) =2.9194% 前営業日終盤 101*28.00(+0*14.50) =3.0291% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*22.50(+0*23.00) =1.9214% 前営業日終盤 99*31.50(+0*05.50) =2.0017% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.75(+0*01.50) =0.2706% 前営業日終盤 99*21.25(‐0*00.25) =0.2943% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 28日 ロイター] 28日の米金融・債券市場で国債価格が上昇。 欧州債務危機に対する不安が根強いなか、株式やユーロが売られ、安全とみられる米国債 に買いが入った。 薄商いだったこともあり、全般的に値が振れたという。米連邦準備理事会(FRB)傘 下のニューヨーク連銀はこの日、米国債のポートフォリオの短期債を減らして長期債を増 やすツイストオペの一環として短期国債86億3000万ドルを売却したが、売却開始に 合わせて国債相場は上値を伸ばす展開となった。 4キャストの金利ストラテジスト、ゲナディ・ゴールドバーグ氏は「FRBが午前に行 った国債売却には旺盛な需要が集まり、通常の水準をかなり超えていた。年末を前に投資 家の多くが安全資産買いに走った」と述べた。オペでは売却額の86億3000万ドルに 対し、応札額は908億1200万ドルに膨らんだ。 相場の値上がりに伴い、米10年債利回りは2%を、米30年債利回りは3%をそれぞ れ下回った。市場では翌日イタリアで行われる10年物などの国債入札に関心が集まって いる。伊10年債利回りIT10YT=TWEBはこの日終盤、危険水域とみられる7%に近い水 準で推移した。 米指標10年債US10YT=RRは25/32高。利回りは1.92%と前日の2.01% から低下した。 米30年債US30YT=RRは2─14/32高と大幅に値上がりした。利回りは2.91 %と前日の3.03%から低下した。 Tボンド先物3月限3USH2は2─03/32高の144―17/32。 Tノート先物3月限3TYH2は24/32高の130─22.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 50.75 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 48.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 39.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -29.00 (+0.50)