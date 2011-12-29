米国株式市場＝反発、経済指標を好感

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（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12287.04（＋135.63） 前営業日終値 12151.41（‐139.94） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2613.74（＋23.76） 前営業日終値 2589.98（‐35.22） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1263.02（＋13.38） 前営業日終値 1249.64（‐15.79） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２９日 ロイター］ ２９日の米国株式市場は反発。米経済の底堅さ を示す指標を好感し、Ｓ＆Ｐは年初来でプラス圏に浮上した。 ダウ工業株３０種.DJIは１３５．６３ドル（１．１２％）高の１万２２８７．０４ド ル。 ナスダック総合指数.IXICは２３．７６ポイント（０．９２％）高の２６１３．７４。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは１３．３８ポイント（１．０７％）高の１２６３．０２。
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