UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、欧州めぐる不安高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 104*15.00(+0*12.50) =2.9003% 前営業日終盤 104*02.50(+2*06.50) =2.9194% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*29.00(+0*06.50) =1.8988% 前営業日終盤 100*22.50(+0*23.00) =1.9214% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*22.75( 0*00.00) =0.2706% 前営業日終盤 99*22.75(+0*01.50) =0.2706% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 29日 ロイター] 29日の米金融・債券市場で国債価格が上昇。 欧州債務危機に対する不安が強まるなか、質への逃避の動きが国債相場を下支えした。 ただ、この日発表された一連の米指標が景気回復の潜在的な勢いを示す内容となった ことから、上値は抑えられた。 年末を迎え市場参加者が限られるなか、商いは極端に薄い状態で、積極的にポジション を取りにいく様子もなかったという。 イタリア政府がこの日実施した国債入札は、10年債の平均落札利回りが6.98%と、 ユーロ導入以来の高水準となる11月末入札の7.56%から低下。全体の調達額は70 億ユーロで目標レンジの中間をやや上回った。ただリスク回避の動きは収まらなかった。 BNPパリバ(ニューヨーク)の国債トレーダー、リック・クリングマン氏は「全体的 に強弱まちまちの結果だった」と指摘。10年物のイタリア国債利回りIT10YT=TWEBは 危険水域とみなされる7%を超えて推移しており、参加者が少ないとはいえ、市場は依然、 危機対応モードだと述べた。 米指標10年債US10YT=RRは6/32高。利回りは1.90%と前日の1.93%か ら低下した。質への逃避が相場を押し上げるなか、今年の利回り低下幅は2008年以降 で最大となる勢い。 米30年債US30YT=RRは15/32高。利回りは2.90%と前日の2.92%から 低下した。 Tボンド先物3月限3USH2は01/32安の144―16/32。 Tノート先物3月限3TYH2は4.50/32高の130─27/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 49.00 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 46.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 39.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 16.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.75 (+0.25)