米金融・債券市場＝上伸、10年債価格は年間で08年以来の大幅上昇

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (1905GMT) 104*21.00(+0*06.00) =2.8910% 前営業日終盤 104*15.00(+0*12.50) =2.9003% 10年債US10YT=RR (1905GMT) 101*03.50(+0*06.50) =1.8762% 前営業日終盤 100*29.00(+0*06.50) =1.8988% 2年債US2YT=RR (1905GMT) 99*24.25(+0*01.50) =0.2470% 前営業日終盤 99*22.75( 0*00.00) =0.2706% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 30日 ロイター] 30日の米金融・債券市場で国債価格が上昇し、 指標10年債の利回りは過去最低に近い水準で今年の取引を終了した。 この日は年末で短縮取引だった。 10年債US10YT=RRは6/32高。利回りは1.88%と前日の1.90%から低下 した。 30年債US30YT=RRは10/32高。利回りは2.89%と前日の2.91%から低 下した。 年初の10年債利回りは3%を大きく上回っていたが、9月に1.67%まで低下し、 少なくとも過去60年で最低水準を記録した。年間の価格上昇は2008年以来の大きさ となる見込み。 モルガン・キーガンの債券資本市場部門を統括するケビン・ギディス氏は、米債利回り は来年さらに低下するとの見方を示し、欧州の経済状況、米国での政治の機能不全、低調 な雇用創出を理由に挙げた。 市場関係者の間では、来年の米国債相場は欧州のソブリン債危機の展開次第との声が聞 かれた。 UBS証券の金利ストラテジスト、クリス・アーレンズ氏は「1月9日にフランスのサ ルコジ大統領がベルリンに向かうという報道があった。われわれは欧州の状況を眺めなが ら、米経済の緩やかな回復と向き合うことになるだろう」と述べた。 Tボンド先物3月限3USH2は10/32高の144―26/32。 Tノート先物3月限3TYH2は9/32高の131─04/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 48.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 46.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 39.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 16.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.25 (+0.50)