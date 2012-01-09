〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.010％・0.050％

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［ワシントン ９日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.010％ 平均落札金利 0.010％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.010％ 落札価格 99.997472 最高利回り落札比率 86.33％ カバー（応札倍率） 5.03倍 （単位：ドル） 落札総額 29,001,392,000 応札総額 145,856,922,000 競争入札 28,108,032,000 非競争入札 743,360,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月12日 償還日 2012年4月12日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 83.96％ カバー（応札倍率） 4.84倍 （単位：ドル） 落札総額 27,000,489,300 応札総額 130,733,241,300 競争入札 25,587,748,000 非競争入札 700,941,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月12日 償還日 2012年7月12日
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