米国株式市場＝小幅高、決算発表控え慎重ムード

Markets |
（カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12392.69（＋32.77） 前営業日終値 12359.92（‐55.78） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2676.56（＋2.34） 前営業日終値 2674.22（＋4.36） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1280.70（＋2.89） 前営業日終値 1277.81（‐3.25） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ９日 ロイター］ ９日の米国株式市場は小幅高。全般的に薄商いの なか、企業の決算発表や欧州の主要な国債入札を控え慎重な取引となった。 ダウ工業株３０種.DJIは３２．７７ドル（０．２７％）高の１万２３９２．６９ドル。 ナスダック総合指数.IXICは２．３４ポイント（０．０９％）高の２６７６．５６。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは２．８９ポイント（０．２３％）高の１２８０．７０。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文