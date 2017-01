米金融・債券市場＝中期債がやや上昇、長期債には入札控え利食い売り

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2140GMT) 102*01.50(‐0*03.00) =3.0203% 前営業日終盤 102*04.50(+0*30.50) =3.0156% 10年債US10YT=RR (2140GMT) 100*13.00(+0*01.00) =1.9543% 前営業日終盤 100*12.00(+0*11.00) =1.9578% 2年債US2YT=RR (2140GMT) 99*24.25(+0*00.75) =0.2482% 前営業日終盤 99*23.50(+0*00.25) =0.2599% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 9日 ロイター] 6日の米金融・債券市場では中期債がやや上昇し た一方で、長期債は11日の10年債、12日の30年債入札を前に利食い売りに押され た。 ただ中期債も、米株価が若干上昇して終了したことで安全資産としての魅力が薄れ、上 げ幅を縮小した。 この日は、 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が地元のロータリー・クラブの 会合での講演原稿で、米連邦準備理事会(FRB)による緩和強化の必要性については、 まだ立場を決めていないことを明らかにしたことを受け、米国債が売られた。 ジェフェリーズの短期金融市場エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「同総裁の発言 内容はタカ派的でなかったものの、他のFRB高官によるこのところの発言ほどハト派的 ではなかった」と指摘。「ロックハート総裁の発言が伝わると同時に売りが出た」と述べ た。 終盤の取引で10年債US10YT=RRはほぼ横ばい。利回りは1.96%で推移した。 30年債US30Y=RRは4/32安。利回りは3.02%と、この日の上限と下限の中間 近辺で推移した。 Tボンド先物3月限3USH2は4/32安の142―29/32。 Tノート先物3月限3TYH2は3.5/32高の130―27.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 40.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 38.75 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 35.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -29.75 (+0.25)