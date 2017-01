米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、10年債利回りはおおむね2％下回る水準で推移

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 102*03.00(+0*02.50) =3.0179% 前営業日終盤 102*00.50(‐0*04.00) =3.0219% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*10.50(‐0*02.00) =1.9631% 前営業日終盤 100*12.50(+0*00.50) =1.9561% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.50(+0*00.25) =0.2443% 前営業日終盤 99*24.25(+0*00.75) =0.2482% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、この日の 320億ドルの3年債入札が堅調な需要を集めたことで、国債価格はほぼ横ばいとなり、 10年債利回りはおおむね2%を下回る水準で推移した。 この日は米株価の上昇が当初は国債の圧迫要因となっていたものの、10年債利回りが 一時2%台に乗せたことを受け、買いが入った。 また、社債とのヘッジ取引を巻き戻す動きがみられたことも一部国債の支援要因となっ た。IFRによると、今週は200億─250億ドルの社債が発行される予定で、このう ち73億5000万ドル分がすでに9日に発行されている。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは若干低下。利回りは1.98%で推移した。 Tボンド先物3月限3USH2は2/32安の142―27/32。 Tノート先物3月限3TYH2は4.5/32安の130―23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 39.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 38.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 34.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (unch)