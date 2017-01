UPDATE2：米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、10年債利回りはおおむね2％下回る水準で推移

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 102*03.00(+0*02.50) =3.0179% 前営業日終盤 102*00.50(‐0*04.00) =3.0219% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*10.50(‐0*02.00) =1.9631% 前営業日終盤 100*12.50(+0*00.50) =1.9561% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.50(+0*00.25) =0.2443% 前営業日終盤 99*24.25(+0*00.75) =0.2482% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 10日 ロイター] 10日の米金融・債券市場では、この日の 320億ドルの3年債入札が堅調な需要を集めたことで、国債価格はほぼ横ばいとなり、 10年債利回りはおおむね2%を下回る水準で推移した。 この日は米株価の上昇が当初は国債の圧迫要因となっていたものの、10年債利回りが 一時2%台に乗せたことを受け、買いが入った。 また、社債とのヘッジ取引を巻き戻す動きが見られたことも、一部国債の支援要因とな った。IFRによると、今週は200億─250億ドルの社債が発行される予定で、この うち73億5000万ドル分がすでに9日に発行されている。 カルバート・インベストメント・マネジメントの債券ストラテジスト、スティーブ・フ ァン・オーダー氏は「10年債の取引レンジは段々狭くなってきている」と指摘。「米連 邦準備理事会(FRB)による(長期債)買い入れに加え、欧州情勢をめぐる不透明感が 存在していることで、このところの一連の好調な米経済指標の発表を受けて予想されてい た米国債利回りの上昇が打ち消されているもようだ」と述べた。 終盤の取引で10年債US10YT=RRは若干低下。利回りは1.98%で推移した。 アナリストは、米国債市場には現在、2つの相反する力が作用していると指摘。一方に は利回りを押し上げる要因となる好調な米経済指標があり、もう一方には、向こう4カ月 間に償還を迎える大量のユーロ圏の国債の存在がある。ユーロ加盟国の債務借り換えが困 難になった場合、米国債に対する安全資産買いが加速する可能性もある。 また、FRBによる長期債買い入れも国債利回りを低水準に抑える要因となっている。 FRBは少なくとも2013年半ばまでは超低金利政策を維持すると確約していることか ら、米財務省短期証券利回りはゼロ%近辺で推移している。 FRBのこうした確約により、この日の3年債入札も順調に消化された。キャンター・ フィッツェラルドの国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は、同入札は特に問 題なくこなされ、応札倍率は3.73倍と非常に高水準になったと指摘。ただ、入札後は 市場はレンジ取引に終始。短期債から長期債にわたるまで、前日比ほぼ横ばいでこの日の 取引を終えた。 米財務省は11日に210億ドルの10年債入札を実施。これに先立ち、FRBは12 月20日以来初めての長期国債の買い入れを実施する。また、12日には総額130億ド ルの30年債入札(リオープン)が控えている。 前出のファン・オーダー氏は、FRBが償還期限が短めの国債を売却して長めの国債を 買い入れる、いわゆる「ツイストオペ」は、2012年半ばまで続けられるため、「5月 まではツイストオペの巻き戻しに対して調整する必要はない」と指摘。 「現在はFRBが市場に供給される国債の多くを吸収する時期にある。FRBは前例が ないほど買い入れを行っており、こうした買い入れにより利回りが低水準に抑えられてい る」と述べた。 FRBのこうした措置は投資家行動にも反映されている。JPモルガンがこの日公表し た統計によると、今週米国債の持ち高を増加させた投資家の割合は、前年11月末以来の 高水準となった。 Tボンド先物3月限3USH2は2/32安の142―27/32。 Tノート先物3月限3TYH2は4.5/32安の130―23/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 39.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 38.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 34.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 (unch)