米金融・債券市場＝上昇、欧州懸念で安全資産としての米国債の需要高まる

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2130GMT) 103*04.00(+1*01.00) =2.9663% 前営業日終盤 102*03.00(+0*02.50) =3.0179% 10年債US10YT=RR (2130GMT) 100*26.50(+0*16.00) =1.9072% 前営業日終盤 100*10.50(‐0*02.00) =1.9631% 2年債US2YT=RR (2130GMT) 99*25.25(+0*00.75) =0.2325% 前営業日終盤 99*24.50(+0*00.25) =0.2443% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では、欧州債務危機 に対する懸念で安全資産としての米国債に対する需要が喚起され、国債価格はプラス圏で 推移した。 こうした需要により、この日に行われた210億ドルの10年債入札(リオープン)で、 最高落札利回りが1.900%となり、9月につけた過去最低の2%を下回った。 キャンター・フィッツェラルドの国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は、 「米国債市場が堅調に推移していることの背景には、欧州情勢に対する懸念、およびユー ロ圏崩壊が取りざたされていることに起因するリスク選好度の低下がある」と指摘。 「10年債を中心に米国債に対する明らかな需要が存在している」と述べた。 午後の取引で指標10年債US10YT=RR価格は約0.5ポイント高、利回りは1.91 %で推移した。 Tボンド先物3月限3USH2は1─5/32高の144。 Tノート先物3月限3TYH2は15.5/32高の131―6.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 37.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 36.00 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+1.00)