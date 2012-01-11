米金融・債券市場＝上昇、欧州懸念で安全資産としての米国債の需要高まる

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2130GMT） 103*04.00（＋1*01.00) =2.9663% 前営業日終盤 102*03.00（＋0*02.50) =3.0179% １０年債US10YT=RR （2130GMT） 100*26.50（＋0*16.00) =1.9072% 前営業日終盤 100*10.50（‐0*02.00) =1.9631% ２年債US2YT=RR （2130GMT） 99*25.25（＋0*00.75) =0.2325% 前営業日終盤 99*24.50（＋0*00.25) =0.2443% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク １１日 ロイター］ １１日の米金融・債券市場では、欧州債務危機 に対する懸念で安全資産としての米国債に対する需要が喚起され、国債価格はプラス圏で 推移した。 こうした需要により、この日に行われた２１０億ドルの１０年債入札（リオープン）で、 最高落札利回りが１．９００％となり、９月につけた過去最低の２％を下回った。 キャンター・フィッツェラルドの国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は、 「米国債市場が堅調に推移していることの背景には、欧州情勢に対する懸念、およびユー ロ圏崩壊が取りざたされていることに起因するリスク選好度の低下がある」と指摘。 「１０年債を中心に米国債に対する明らかな需要が存在している」と述べた。 午後の取引で指標１０年債US10YT=RR価格は約０．５ポイント高、利回りは１．９１ ％で推移した。 Ｔボンド先物３月限3USH2は１─５／３２高の１４４。 Ｔノート先物３月限3TYH2は１５．５／３２高の１３１―６．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 37.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 36.00 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+1.00)