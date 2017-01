UPDATE2: 米金融・債券市場＝上昇、ユーロ圏懸念で逃避買い

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 103*05.00(+1*02.00) =2.9648% 前営業日終盤 102*03.00(+0*02.50) =3.0179% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*27.00(+0*16.50) =1.9054% 前営業日終盤 100*10.50(‐0*02.00) =1.9631% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*25.25(+0*00.75) =0.2325% 前営業日終盤 99*24.50(+0*00.25) =0.2443% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 11日 ロイター] 11日の米金融・債券市場では、イタリアやス ペインなどの国債入札を控えて欧州債務危機に対する懸念が高まり、安全資産としての米 国債への需要が喚起され、国債価格は上昇した。 こうした需要により、この日に行われた210億ドルの10年債入札(リオープン)で は最高落札利回りが1.900%となり、9月につけた過去最低の2%を下回った。 キャンター・フィッツェラルドの国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は 「米国債市場が堅調に推移していることの背景には、欧州情勢に対する懸念、およびユー ロ圏崩壊が取りざたされていることに起因する投資家のリスク回避がある」と指摘。 「10年債を中心に米国債に対する明らかな需要が存在している」と述べた。 午後の取引で指標10年債US10YT=RR価格は約0.5ポイント高、利回りは1.91 %で推移した。 この日の外国為替市場では、格付け会社フィッチが欧州中央銀行(ECB)が国債買い 入れを拡大しなければユーロが崩壊する恐れがあるとの見解をが示したことが重しとな り、 ユーロEUR=が対ドルで1年4カ月ぶりの安値をつけた。 また、スペインの国債入札を12日に、イタリアの国債入札を13日に控えて市場参加 者が神経質になっていること、さらに、ユーロ圏関係筋がギリシャ国債の債務交換に関す る民間部門との協議が難航しており、欧州連合(EU)加盟各国政府の負担を増やす必要 が出てくる可能性があると述べたことで、欧州情勢に対する懸念が高まった。 さらに米国債の支援要因となったのが、米連邦準備理事会(FRB)による22億 5000万ドルの長期国債の買い入れ。 ウェルズ・ファーゴ・アドバンテージ・ファンズの首席債券ストラテジスト、ブライア ン・ジェイコブセン氏はFRBが長期債の追加買い入れプログラム実施に踏み切るとの思 惑から、一部市場参加者が国債を買っている可能性があるとの見方を示した。 INGインベストメント・マネジメントの債券マクロ戦略部門を統括するロブ・ロビス 氏は「欧州発のニュースに起因する短期的なリスクが存在することにより、米10年債利 回りの上限は2%近辺になると考えられている」とし、「市場で警戒感が高まっているこ とが、米国債に対する需要につながっている」と述べた。 同氏は、ユーロが2010年8月につけた安値に迫っていることは米国債に対する堅調 な需要を意味するとしながらも、米国債利回りはレンジ内にとどまるとの見方を示した。 この日はFRBが地区連銀経済報告(ベージュブック)を公表。同報告では、年末商戦 が堅調に推移したことで米経済は2011年末にかけて緩やかに成長したとの認識が示さ れた。 今週は12日に新規失業保険週間申請件数や12月の小売売上高などが発表される。ま た、米財務省は130億ドルの30年債入札(リオープン)を実施する。 Tボンド先物3月限3USH2は1─5/32高の144。 Tノート先物3月限3TYH2は15.5/32高の131―6.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 37.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 36.00 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 33.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (+1.00)