UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、低調な30年債入札で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 103*00.00(‐0*05.00) =2.9725% 前営業日終盤 103*05.00(+1*02.00) =2.9648% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*21.00(‐0*06.00) =1.9263% 前営業日終盤 100*27.00(+0*16.50) =1.9054% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*25.25( 0*00.00) =0.2327% 前営業日終盤 99*25.25(+0*00.75) =0.2325% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 12日 ロイター] 12日の米金融・債券市場では、この日の30 年債(リオープン=銘柄統合)入札の需要が低調だったことで、国債価格が下落した。 今週最後の入札となった130億ドルの30年債入札では、最高落札利回りが 2.985%、最高利回りでの落札比率が69.80%となった。 応札倍率は2.6倍。CRTキャピタル・グループの国債ストラテジスト、イアン・リ ンゲン氏によると、過去4回の入札の平均の2.81倍を下回った。 ジェフェリーズの短期金融市場エコノミスト、トマス・シモンズ氏は「特に、銘柄統合 の入札は新発債の入札より順調にこなされることが多いことを踏まえると、不本意な結果 だった」と述べた。 入札結果を受け、10/32高で推移していた30年債US30YT=RRは下落に転じた。 ただ、終盤の取引では前日からほぼ横ばいの水準で推移した。利回りは2.97%。 10年債US10YT=RRは4/32安。利回りは1.93%と、前日の1.91%から上 昇した。 ジェフェリーズのシモンズ氏によると、この日の30年債入札では、ここ数カ月の好調 な国債入札を支えてきた直接入札者による落札の割合が7.2%と、前年3月以来の低水 準となったことで、ディーラーによる落札の割合が前年8月以来の高水準となった。 ペイデン・アンド・リゲルのマネジング・プリンシパル、ジェームズ・サーニ氏は「一 般的な投資家であれ、企業経営者であれ、長期的なコミットメントを行う意思が完全にな くなっている」と指摘。市場では「均衡点がどこにあるのか探る動きが続いている」と述 べた。 キャンター・フィッツェラルドの国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は、 入札前は30年債が、期間がより短い国債をアウトパフォームし、入札が順調にこなされ ることが示唆されていた、と指摘。 ただ、直接入札者による応札が低迷し、需要も全般的に低調で、入札結果は不調に終わ った。同氏は、応札倍率が前月の入札の3.05倍から大きく低下した点を指摘してい る。 この日、米労働省が発表した1月7日までの新規失業保険週間申請件数は39万 9000件に増加し、6週間ぶりの水準に悪化。ロイターがまとめたエコノミスト予想の 37万5000件を上回った。 また、商務省が発表した12月の小売売上高は前月比0.1%の微増にとどまり、過去 7カ月間で最も弱い内容となった。市場予想は0.3%増だった。 米経済への懸念が再浮上したことで、順調だったスペインとイタリアの国債入札を受け て上向いていた市場心理が若干冷え込んだ。 13日には、米国で12月の輸出入物価、11月の貿易収支などが発表される。欧州で はイタリアが3年債を含む国債入札を実施する。 Tボンド先物3月限3USH2は14/32安の143─18/32。 Tノート先物3月限3TYH2は7.5/32安の130―31/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.00 (-2.50) U.S. 3-year dollar swap spread 33.25 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread 32.25 (-1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -27.50 (+0.25)