米金融・債券市場＝上昇、ユーロ圏諸国格下げ観測で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 104*05.50(+1*05.50) =2.9146% 前営業日終盤 103*00.00(‐0*05.00) =2.9725% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 101*05.00(+0*16.00) =1.8705% 前営業日終盤 100*21.00(‐0*06.00) =1.9263% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*25.75(+0*00.50) =0.2253% 前営業日終盤 99*25.25( 0*00.00) =0.2327% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 13日 ロイター] 13日の米金融・債券市場では、国債価格が上 昇。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) が同日中に複数のユーロ圏 加盟国の格下げに踏み切るとの観測が広がるなか、安全資産としての米国債が買われた こうしたなか、バロワン仏経済・財政・産業相はこの日、S&Pが同国の「トリプルA」 格付けを1段階引き下げたことを確認した。S&Pはその後、フランスやオーストリアを 含むユーロ圏9カ国の格付けを引き下げた。 INGインベストメント・マネジメント(ジョージア州)の債券マクロ戦略部長、ロブ・ ロビス氏は「S&Pは金曜に格下げを行うことで知られており、市場に警戒感が広がった」 と述べた。 10年債US10YT=RRは約16/32高。利回りは1.87%と前日の1.92%から 低下した。 30年債US30YT=RRは1ポイント強上昇。利回りは2.91%と前日の2.97%か ら低下した。 来週の経済指標では、鉱工業生産や住宅販売、卸売物価指数(PPI)、消費者物価指 数(CPI)などが発表される。16日はキング牧師生誕記念日のため休場となる。 Tボンド先物3月限3USH2は1─14/32高の145─00/32。 Tノート先物3月限3TYH2は18.50/32高の131―17.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 33.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 32.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 (+0.50)