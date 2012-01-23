〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.040％・0.070％

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［ワシントン ２３日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.035％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.989889 最高利回り落札比率 32.15％ カバー（応札倍率） 4.98倍 （単位：ドル） 落札総額 29,001,168,000 応札総額 144,372,155,500 競争入札 27,563,797,500 非競争入札 808,570,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月26日 償還日 2012年4月26日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.070％ 平均落札金利 0.065％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.071％ 落札価格 99.964611 最高利回り落札比率 62.45％ カバー（応札倍率） 5.01倍 （単位：ドル） 落札総額 27,001,431,300 応札総額 135,368,066,300 競争入札 25,550,865,000 非競争入札 728,266,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年1月26日 償還日 2012年7月26日
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