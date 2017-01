UPDATE1: 〔ロイター調査〕ＦＲＢ当局者の金利予想、2014年上期の利上げ開始を示唆

[ニューヨーク 23日 ロイター] ロイターが米プライマリーディーラー(政府証 券公認ディーラー)を対象に実施した調査によると、24─25日の米連邦公開市場委員 会(FOMC)で公表される政策当局者の金利見通しでは、利上げ開始時期の予想中央値 が2014年上期になるとみられている。 プライマリーディーラー21社のうち17社から回答を得た。回答した17社がすべて の質問に回答した訳ではない。 利上げ開始時期が予想中央値で2014年上期と予想したのは15社中8社。2社が 2013年下期、4社が時期を特定せず2014年と回答した。 FRBは昨年、少なくとも2013年半ばまで超低金利を維持する可能性が高いと表明 している。 フェデラルファンド(FF)金利先物市場では現在、2013年11月の利上げ開始の 可能性を織り込んでいる。 政策担当者による金利見通しをめぐっては、16社中12社が、2013年末までFF 金利水準が据え置かれるとの見通しが示されると予想した。 利上げ時期については、13社中8社が2014年末までの利上げ予想が示されると見 込んでいる。利上げ幅の予想レンジは0.25─0.75%。また2014年末時点のF RBのFF金利見通しが0.75%を上回ると予想するプライマリーディーラーは5社あ った。 FRB当局者による利上げ開始時期の見通しについて、最も早いもので2012年第4 ・四半期、最も遅いもので2016年と予想されている。 また16社中10社が、FRBが今週の会合で特定のインフレ目標を採用しない、も しくは恐らく採用しないと回答した。一方、5社は発表の可能性があると回答、1社が発 表すると回答した。 さらに、17社中12社が、FRBがいずれ追加量的緩和措置を発表すると予想。うち 8社は今年上期に発表されるとの見通しを示した。17社いずれも今回の会合での発表は 予想していない。 みずほ証券(ニューヨーク)の首席エコノミスト、Steven Ricchiuto氏は「3月のQE 3(量的緩和第3弾)を予想しており、おそらくこれが最後の量的緩和策となる。そのた めFRBのポートフォリオは今年、8000億ドル程度拡大する」との見方を示した。 追加緩和策の規模については、11社の予想中央値が6000億ドルだった。1月初め に実施された調査では、5250億ドルと見込まれていた。 調査結果は以下の通り。 利上げ開始時期 最も早い 最も遅い 2013年末の 2014年の の予想中央値 利上げ開始 利上げ開始 金利水準 金利水準 予想時期 予想時期 (pct) (pct) COMPANY -------------------------------------------------------------------------------- BAML Q1 2014 Q4 2012 Q3 2015 0.0 - 0.25 0.50 BMO Capital Q4 2013 Q4 2012 Q4 2014 0.75 2.75 Bank of NS Q2 2014 NA NA 0.0 - 0.25 1.25 Barclays Jan 2014 March 2013 Jan 2016 0.0 - 0.25 NA BNP Mid 2014 Mid 2013 * 0.0 - 0.25 0.5 - 0.75 Cantor Q1 2014 Q3 2013 H1 2016 0.25 0.50 Citigroup 2014 NA NA 0.0 - 0.25 NA CSuisse Q1 2014 Q4 2012 Q4 2014 0.0 - 0.25 0.0 - 0.75 Daiwa NA NA NA 0.50 2.50 Deutsche H2 2013 H1 2013 H2 2013 1.00 3.00 Goldman NA NA NA NA NA HSBC 2014 2012 2015 0.0 - 0.25 NA Jefferies Early 2014 Mid 2013 2016 0.0 - 0.25 1.00 JP Morgan -- -- -- -- -- Mizuho Q2 2014 Q4 2013 Q4 2014 0.0 - 0.25 0.50 M Stanley -- -- -- -- -- Nomura 2014 2013* NA 0.0 - 0.25 0.25 - 0.50 RBC 2014 2013 NA 0.0 - 0.25 0.50 - 0.75 RBS -- -- -- -- -- Soc Gen H1 2014 H1 2013 H1 2015 0.0 - 0.25 0.50 UBS -- -- -- -- -- 1月FOMCで明確 追加量的緩和 追加量的緩和 追加量的緩和の なインフレ目標は採 の発表を予想 の発表時期は 規模は 用されるか するか ($billion) COMPANY -------------------------------------------------------------------------------- BAML Probably Not Yes Sept 12 800 BMO Capital No Yes Q2 2012 400 Bank of NS Possibly Yes Mid-2012 500 Barclays No No No No BNP No Yes April 2012 400 Cantor Yes Yes June 2012 750 Citigroup Possibly Possibly NA NA CSuisse No Yes 2012 600 Daiwa Possibly No No No Deutsche No No No No Goldman NA Yes H1 2012 NA HSBC Possibly Yes June NA Jefferies No Yes Q2 2012 750 JP Morgan -- -- -- -- Mizuho No Yes March 800 M Stanley -- -- -- -- Nomura No Yes Q2 475 RBC No Possibly NA 500 RBS -- -- -- -- Soc Gen Possibly Yes March 600 UBS -- -- -- --