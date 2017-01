米金融・債券市場＝下落、欧州債務めぐる期待感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*21.50(‐0*24.50) =3.1419% 前営業日終盤 100*14.00(‐1*05.00) =3.1023% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*13.50(‐0*11.50) =2.0653% 前営業日終盤 99*25.00(‐0*12.00) =2.0246% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*24.75( 0*00.00) =0.2425% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*00.25) =0.2423% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。欧州債務危機が安定に向かうとの期待が広がったことに加え、週内に一連の国債入札 を控えていることが重しとなった。 アジア市場が旧正月を迎えるなか、通常よりも薄商いだった。 Tボンド先物3月限3USH2は23/32安の141─05/32。 Tノート先物3月限3TYH2は09/32安の129―31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.00 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 33.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 31.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+0.25)