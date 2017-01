UPDATE1: 米金融・債券市場＝下落、欧州債務めぐる期待感で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*26.00(‐0*20.00) =3.1346% 前営業日終盤 100*14.00(‐1*05.00) =3.1023% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*15.50(‐0*09.50) =2.0582% 前営業日終盤 99*25.00(‐0*12.00) =2.0246% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*24.75( 0*00.00) =0.2425% 前営業日終盤 99*24.75(‐0*00.25) =0.2423% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 23日 ロイター] 23日の米金融・債券市場では、国債価格が下 落。欧州債務危機が安定に向かうとの期待が広がったことに加え、週内に一連の国債入札 を控えていることが重しとなった。 アジア市場が旧正月を迎えるなか、通常よりも薄商いだった。 欧州の各金融機関は、長期資金供給オペ(LTRO)で得た資金で欧州ソブリン債を購 入しているとみられ、イタリアやスペイン国債利回りは低下しつつある。 BNPパリバ(ニューヨーク)の国債トレーダー、リック・クリングマン氏は「LTR Oは投資家が証券を購入する上で確実に影響を及ぼしており、資金調達が一段と容易にな っている」と述べた。 ギリシャの債務交換をめぐる政府と民間債権者との協議が近く合意に達するとの期待が 広がるなか、欧州内外の株式やリスク資産などが買われた。 指標10年債US10YT=RRは11/32安。利回りは2.07%と前週末の2.03% から上昇した。利回りは一時2.09%と約6週間ぶりの高水準となった。 投資家は24─25日に開かれる米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目している。 今回のFOMCでは金融当局者による金利予測もあわせて公表される。 米財務省は24─26日に、総額990億ドルの2年・5年・7年債の入札を実施する。 それぞれの日程と規模は、24日に350億ドルの2年債、25日に350億ドルの5年 債、26日に290億ドルの7年債。 30年債US30YT=RRは28/32安。利回りは3.14%と前週末の3.1%から上 昇した。利回りは一時3.18%と昨年11月14日以来の高水準となった。 Tボンド先物3月限3USH2は23/32安の141─05/32。 Tノート先物3月限3TYH2は09/32安の129―31.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.00 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 33.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 31.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+0.25)