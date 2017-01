米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、強弱まちまちの材料で

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*21.00(‐0*05.00) =3.1427% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*20.00) =3.1346% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*16.00(+0*00.50) =2.0564% 前営業日終盤 99*15.50(‐0*09.50) =2.0582% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 99*25.00(+0*00.25) =0.2386% 前営業日終盤 99*24.75( 0*00.00) =0.2425% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 24日 ロイター] 24日の米金融・債券市場では、長期国債の価 格がほぼ変わらず。週内の入札を前にコンセッション(利回り上昇)の動きが見られた。 一方、世界的な株安に加え、ユーロ圏財務相会合が23日、ギリシャの債務減免をめぐ り民間債権者が提示した案は不十分だとして、ギリシャ政府と民間債権者に再交渉を求め たことが米国債の下支えになったという。 Tボンド先物3月限3USH2は141─05/32と変わらず。 Tノート先物3月限3TYH2は3.50/32高の130―03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 33.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 31.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (-1.75)