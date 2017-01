米金融・債券市場＝10年国債価格が上昇、ＦＯＭＣ結果受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2105GMT) 99*16.00(‐0*01.00) =3.1508% 前営業日終盤 99*17.00(‐0*09.00) =3.1492% 10年債US10YT=RR (2105GMT) 99*31.00(+0*17.00) =2.0034% 前営業日終盤 99*14.00(‐0*01.50) =2.0635% 2年債US2YT=RR (2105GMT) 100*01.75( N / A ) =0.2226% 前営業日終盤 99*25.00(+0*00.25) =0.2386% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では10年国債の価 格が上昇。米連邦準備理事会(FRB)が少なくとも2014年終盤まで政策金利を異例 の低水準に据え置く方針を示し、景気てこ入れに向け、利上げ時期の見通しをこれまでと 比べ大幅に後ずれさせたことが材料となった。 2日間の日程で開かれていた連邦公開市場委員会(FOMC)はこの日終了した。今回 初めて発表した「長期の目標および政策戦略」に関する声明では、透明性向上の取り組み として、2%のインフレ目標を導入することを明らかにし、各政策当局者によるフェデラ ルファンド(FF)金利予想も初めて公表した。 Tボンド先物3月限3USH2は20/32高の141─25/32。 Tノート先物3月限3TYH2は21.50/32高の130―24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 33.25 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 32.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 31.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (-0.50)