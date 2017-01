UPDATE1: 米金融・債券市場＝10年国債価格が上昇、ＦＯＭＣ結果受け

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*15.00(‐0*02.00) =3.1525% 前営業日終盤 99*17.00(‐0*09.00) =3.1492% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*31.50(+0*17.50) =2.0016% 前営業日終盤 99*14.00(‐0*01.50) =2.0635% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*01.50( N / A ) =0.2265% 前営業日終盤 99*25.00(+0*00.25) =0.2386% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 25日 ロイター] 25日の米金融・債券市場では10年国債の価 格が上昇。米連邦準備理事会(FRB)が少なくとも2014年終盤まで政策金利を異例 の低水準に据え置く方針を示し、景気てこ入れに向け、利上げ時期の見通しをこれまでと 比べ大幅に後ずれさせたことが材料となった。 2日間の日程で開かれていた連邦公開市場委員会(FOMC)はこの日終了した。今回 初めて発表した「長期の目標および政策戦略」に関する声明では、透明性向上の取り組み として、2%のインフレ目標を導入することを明らかにし、各政策当局者によるフェデラ ルファンド(FF)金利予想も初めて公表した。 バーナンキFRB議長は、FOMC後の記者会見で、追加緩和を検討する可能性を示唆。 「景気回復が腰折れした場合や、インフレ率が目標に向かわない場合、その方向で追加措 置を講じる用意はできている。これは明らかに検討されている選択肢だ」と述べた。 オッペンハイマーファンズ(ニューヨーク)の債券部門ディレクター、クリシュナ・メ マニ氏は「びっくりした。FRBが出した声明はいずれの予想よりもずっとハト派的だっ た」と感想を述べた。 FOMC声明発表を前に底堅い入札結果から値上がりしていた5年債は、FOMC発表 後も上値を伸ばす展開となり、5年債US5YT=RR利回りは一時0.763%と、昨年9月 につけた取引時間中の過去最低水準である0.762%に迫った。30年債US30YT=RR 価格も一時2ポイント上昇した。 ただ、その後は利食い売りに加え、期間が長めの債券から株式などのリスク資産へと資 金を移動させる動きが広がり、相場は値を削る展開になったという。 アイシェアーズ(サンフランシスコ)の国際首席投資ストラテジスト、ルス・コスタリ ック氏は、低い金利や低インフレの環境が債券相場を支援する一方で、リターンがより高 い資産に対する魅力も増していると指摘。「マクロ環境が低迷するなかで、リスクの高い 資産を買う動きが出ており、期間が長めの債券には圧迫要因となるだろう」と述べた。 指標10年債US10YT=RRは22/32高。一時1ポイント強値上がりした。利回りは 1.99%で前日から7ベーシスポイント(bp)以上低下、FRBのインフレ目標であ る2%に近い水準となった。 Tボンド先物3月限3USH2は20/32高の141─25/32。 Tノート先物3月限3TYH2は21.50/32高の130―24.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 33.25 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 32.50 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 31.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (-0.50)