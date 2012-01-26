米金融・債券市場＝国債価格上昇、5年債利回りは最低1960年代以来の低水準

（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2105GMT） 100*25.00（＋1*10.00) =3.0846% 前営業日終盤 99*15.00（‐0*02.00) =3.1525% １０年債US10YT=RR （2105GMT） 100*19.00（＋0*19.50) =1.9331% 前営業日終盤 99*31.50（＋0*17.50) =2.0016% ２年債US2YT=RR （2105GMT） 100*02.25（＋0*00.75) =0.2147% 前営業日終盤 100*01.50（ N / A ) =0.2265% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２６日 ロイター］ ２６日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ５年債利回りは少なくとも１９６０年代以来の低水準となった。米連邦準備理事会（Ｆ ＲＢ）が前日表明した明確なハト派姿勢が引き続き材料となったほか、欧州債務問題をめ ぐる不透明感も相場の下支えとなった。 指標１０年債US10YT=RRは１６／３２高。利回りは１．９４％で、前日終盤の２％か ら低下した。 Ｔボンド先物３月限3USH2は１─０２／３２高の１４２─２７／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH2は２１．５０／３２高の１３１―１４／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.50 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 31.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (-0.25)