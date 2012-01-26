米金融・債券市場＝国債価格上昇、5年債利回りは最低1960年代以来の低水準

Markets |
（カッコ内は前営業日比） ３０年債US30YT=RR （2105GMT） 100*25.00（＋1*10.00) =3.0846% 前営業日終盤 99*15.00（‐0*02.00) =3.1525% １０年債US10YT=RR （2105GMT） 100*19.00（＋0*19.50) =1.9331% 前営業日終盤 99*31.50（＋0*17.50) =2.0016% ２年債US2YT=RR （2105GMT） 100*02.25（＋0*00.75) =0.2147% 前営業日終盤 100*01.50（ N / A ) =0.2265% -------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ２６日 ロイター］ ２６日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 ５年債利回りは少なくとも１９６０年代以来の低水準となった。米連邦準備理事会（Ｆ ＲＢ）が前日表明した明確なハト派姿勢が引き続き材料となったほか、欧州債務問題をめ ぐる不透明感も相場の下支えとなった。 指標１０年債US10YT=RRは１６／３２高。利回りは１．９４％で、前日終盤の２％か ら低下した。 Ｔボンド先物３月限3USH2は１─０２／３２高の１４２─２７／３２。 Ｔノート先物３月限3TYH2は２１．５０／３２高の１３１―１４／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.50 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 31.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (-0.25)
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文