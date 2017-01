UPDATE1: 米金融・債券市場＝国債価格上昇、5年債利回りは最低1960年代以来の低水準

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 100*19.00(+1*04.00) =3.0942% 前営業日終盤 99*15.00(‐0*02.00) =3.1525% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*17.00(+0*17.50) =1.9401% 前営業日終盤 99*31.50(+0*17.50) =2.0016% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 100*02.25(+0*00.75) =0.2147% 前営業日終盤 100*01.50( N / A ) =0.2265% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 26日 ロイター] 26日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。 5年債利回りは少なくとも1960年代以来の低水準となった。米連邦準備理事会(FR B)が前日表明した明確なハト派姿勢が引き続き材料となったほか、欧州債務問題をめぐ る不透明感も相場の下支えとなった。 指標10年債US10YT=RRは16/32高。利回りは1.94%で、前日終盤の2%か ら低下した。 カンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の国債ストラテジスト、ジャスティン ・レデラー氏は、中期ゾーン中心に国債相場は目先、底堅い推移が見込まれると指摘した。 米連邦準備理事会(FRB)は前日発表した連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、 少なくとも2014年終盤まで政策金利を異例の低水準に据え置く方針を表明。バーナン キ議長は、FOMC後の記者会見で、追加刺激策を提供する用意があるとの姿勢を示した。 CRTキャピタル(コネティカット州)の国債戦略部長、デービッド・エイダー氏は 「FRBは、景気回復が引き続き思わしくないと見なすとともに、回復促進の一助として バランスシートを利用する意思を繰り返し表明することにより、量的緩和第3弾(QE3) の実施に含みを残したといえる」と述べた。 30年債US30YT=RRは29/32高。利回りは3.10%で、前日終盤の3.15% から低下した。 欧州では、ポルトガルの5年・10年国債PT5YT=TWEBPT10YT=TWEBの利回りがとも にユーロ導入以来の最高水準をつけた。同国がギリシャの二の舞となり、新たな救済もし くは債務再編を迫られるとの不安が広がった。 こうしたなか、午後行われた290億ドルの米7年債入札は、利回りが過去最低となっ たものの、市場予想よりは高くなった。市場では「FRBの据え置きによって中長期ゾー ンが支配されていないことを示す明確なサイン」(野村証券インターナショナルの米金利 戦略部長、ジョージ・ゴンカルベス氏)とみられている。 入札を受け相場は一時的に伸び悩んだほか、朝方発表された底堅い耐久財受注も一時的 に相場を圧迫したという。12月の耐久財新規受注は前月比3.0%増と、市場予想の 2.0%増を上回ったほか、民間設備投資の先行指標となる、航空機を除く非国防資本財 はプラスに転じ、2.9%増加した。 Tボンド先物3月限3USH2は1─02/32高の142─27/32。 Tノート先物3月限3TYH2は21.50/32高の131―14/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.50 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 31.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 (-0.25)