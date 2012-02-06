〔表〕米ＴＢ3カ月・6カ月物落札結果＝最高落札金利は0.080％・0.100％

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［ワシントン ６日 ロイター］ 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財務 省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.080％ 平均落札金利 0.070％ 最低落札金利 0.050％ 利付き債券相当利回り 0.081％ 落札価格 99.979778 最高利回り落札比率 13.10％ カバー（応札倍率） 4.63倍 （単位：ドル） 落札総額 33,001,874,100 応札総額 152,762,874,100 競争入札 32,046,690,000 非競争入札 755,184,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年2月 9日 償還日 2012年5月10日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.100％ 平均落札金利 0.095％ 最低落札金利 0.060％ 利付き債券相当利回り 0.102％ 落札価格 99.949444 最高利回り落札比率 50.69％ カバー（応札倍率） 4.76倍 （単位：ドル） 落札総額 31,000,235,400 応札総額 147,591,375,400 競争入札 29,724,719,300 非競争入札 675,516,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2012年2月9日 償還日 2012年8月9日
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