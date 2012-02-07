訂正：米国株式市場＝小反発、ギリシャ情勢の先行き不透明感で売買手控え

訂正：日付を「６日」から「７日」に訂正します。 （カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル）.DJI 終値（非公式） 12878.20（＋33.07） 前営業日終値 12845.13（‐17.10） ナスダック総合.IXIC 終値（非公式） 2904.08（＋2.09） 前営業日終値 2901.99（‐3.67） Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPX 終値（非公式） 1347.05（＋2.72） 前営業日終値 1344.33（‐0.57） ------------------------------------------------------------------------------- ［ニューヨーク ７日 ロイター］ ７日（訂正）の米国株式市場は小反発で終了した。 ギリシャに対する第２次支援協議の先行き不透明感から、投資家は大規模な売買を手控え るとみられている。 ダウ工業株３０種.DJIは３３．０７ドル（０．２６％）高の１万２８７８．２０ドル。 ナスダック総合指数.IXICは２．０９ポイント（０．０７％）高の２９０４．０８。 Ｓ＆Ｐ総合５００種.SPXは２．７２ポイント（０．２０％）高の１３４７．０５。