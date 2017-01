米金融・債券市場＝総じて小幅下落、10年債入札には堅調な需要

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2131GMT) 99*17.50(+0*00.50) =3.1484% 前営業日終盤 99*17.00(‐1*03.00) =3.1492% 10年債US10YT=RR (2131GMT) 100*05.00(‐0*01.50) =1.9822% 前営業日終盤 100*06.50(‐0*21.50) =1.9769% 5年債US5YT=RR (2131GMT) 100*07.25(‐0*02.25) =0.8284% 前営業日終盤 100*09.50(‐0*09.25) =0.8140% 2年債US2YT=RR (2131GMT) 99*31.50(‐0*00.50) =0.2579% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*01.00) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場は、終盤に国債価格が小 幅下落した。米財務省がこの日実施した240億ドルの10年債入札には堅調な需要が集 まった。 財務省によると、10年債入札の最高落札利回りは2.02%、最高利回り落札比率は 32%を超えた。 ギリシャの債務問題をめぐっては、長期的な見通しについて不透明感がくすぶっている。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは1/32安の100─6/32、利回りは 1.98%。10年債利回りは1.95─2.025%で推移した。 30年債US30YT=RR利回りは3.14%でほぼ変わらず。3.12─3.18%のレ ンジで推移した。 Tボンド先物3月限3USH2は03/32安の142─07/32。 Tノート先物3月限3TYH2は02/32安の131―03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.25 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.25)