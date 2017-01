UPDATE2: 米金融・債券市場＝総じて小幅下落、10年債入札に堅調な需要

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 99*17.00( 0*00.00) =3.1492% 前営業日終盤 99*17.00(‐1*03.00) =3.1492% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 100*05.00(‐0*01.50) =1.9822% 前営業日終盤 100*06.50(‐0*21.50) =1.9769% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*07.00(‐0*02.50) =0.8300% 前営業日終盤 100*09.50(‐0*09.25) =0.8140% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.50(‐0*00.50) =0.2579% 前営業日終盤 100*00.00(‐0*01.00) =0.2500% -------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 8日 ロイター] 8日の米金融・債券市場は、終盤に国債価格が小 幅下落した。米財務省がこの日実施した240億ドルの10年債入札では堅調な需要が見 られた。 財務省によると、10年債入札の最高落札利回りは2.02%、最高利回り落札比率は 32%を超えた。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は 10年債入札について、利回りが2%を上回るとの期待から旺盛な需要が集まるという予 想通りになったと述べた。 ギリシャの債務問題をめぐっては、長期的な見通しについて先行き不透明感がくすぶっ ている。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「ギ リシャに関しては様子見モードだ」と話した。 終盤の取引で指標10年債US10YT=RRは1/32安の100─6/32、利回りは1 .98%。利回りは一時、2週間ぶりに2%台に乗せた。 30年債US30YT=RR利回りは3.14%でほぼ変わらず。3.12─3.18%のレ ンジで推移した。 ユーロ圏関係筋は8日、欧州中央銀行(ECB)内部でギリシャ債務再編に関する負担 をめぐり依然として意見が対立していることを明らかにし、ギリシャの連立与党党首が第 2次支援の条件となっている財政構造改革について合意するとの期待に水を差した。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、ツイストオペの一環として、2013年6月1 5日から同年11月30日に償還を迎える短期債86億0300万ドルを売却した。 Tボンド先物3月限3USH2は03/32安の142─07/32。 Tノート先物3月限3TYH2は02/32安の131―03/32。 セイックス・インベストメント・アドバイザーズの最高投資責任者(CIO)、ジェー ムズ・キーガン氏は、年初来の米株高の背景にはECBによる3年物資金供給オペの効果 があるが、米国債利回りが低水準にあるのは世界同時リセッション(景気後退)への警戒 感からだと指摘した。 同氏は米10年債利回りが1.5─2%のレンジで推移すると予想しており、このレン ジを抜けるとすれば下に抜けるとの見方を示した。 また、短期金利はFRBによって抑えられているため、10年債利回りが上昇すればイ ールドカーブはスティープ化し、利回りが低下すればイールドカーブはフラット化するだ ろうと述べた。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 29.25 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 28.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.50 (+0.25)